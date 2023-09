Campagne cotonnière 2023/2024 : Le ministre de l’agriculture en visite de terrain à Bougouni et Kita - abamako.com

Campagne cotonnière 2023/2024 : Le ministre de l'agriculture en visite de terrain à Bougouni et Kita Publié le mardi 5 septembre 2023

Coton malien

Prenant son bâton de pèlerin pour le suivi de l’évolution de la campagne cotonnière 2023/2024, le ministre de l’Agriculture, Lassine Dembélé, s’est rendu, du 30 au 31 août 2023, dans la zone CMDT où il a visité les filiales de Bougouni et Kita.



Lors de ce déplacement, le ministre Lassine Dembélé a rencontré les cadres de la CMDT et les autres acteurs majeurs de la filière cotonnière dont les producteurs. Ces derniers ont saisi cette occasion pour expliquer au visiteur en détail le déroulement de la campagne agricole. Prêtant une oreille attentive à ces interlocuteurs, le ministre de l’Agriculture dit avoir recensé toutes leurs doléances. Il les a rassurés de la prise en compte de leurs préoccupations.



Selon la cellule de communication du département de l’Agriculture, l’on note qu’en résumé, malgré un début d’hivernage difficile, l’état végétatif des champs est très encourageant. Les producteurs de la zone CMDT ont exprimé leur satisfécit quant à la réception des intrants et pesticides à temps.



Ils ont également exprimé leur gratitude envers l’encadrement de la CMDT sous le leadership du président-directeur général, Dr. Nango Dembélé et de ses techniciens. Ils n’ont pas aussi caché leur satisfaction quant à la disponibilité des nouveaux produits mis à leur disposition pour lutter contre les jassides.



Les hautes autorités de la Transition ont maintenu la subvention des intrants et fixé un prix très attrayant pour l’achat du coton graine. Toute chose qui a été saluée par les producteurs. Il est important d’indiquer que le président de la Transition a décidé de renoncer aux crédits intrants des producteurs de coton sur les superficies perdues pendant la campagne précédente en raison de l’attaque précoce de nouvelles races de jassides et des inondations. Le total atteint la somme de 9 938 774 839 FCFA. Pour cette campagne agricole, les producteurs de coton sont déterminés à atteindre les objectifs du plan de campagne 2023/2024 de la CMDT.



Sidiki Adama Dembélé