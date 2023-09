Faits divers, 3ème pont de Bamako : Un homme met fin à ses jours - abamako.com

Faits divers, 3ème pont de Bamako : Un homme met fin à ses jours Publié le mardi 5 septembre 2023 | L'Essor

Un homme d’une trentaine d’années s’est donné la mort, lundi matin, en sautant du haut du 3ème pont de Bamako.



Les faits, selon les informations recueillies, se sont passés aux environs de 08 heures. À cette heure indiquée, le candidat au suicide, selon nos recoupements, est arrivé, puis a stationné son véhicule au milieu du pont, côté Missabougou et s’est ensuite jeté par dessus le pont, avant d’atterrir sur les gravillons et cailloux dans la partie asséchée du lit du fleuve. Et mort s’en est suivie.



À leur arrivée, les secours ont constaté le décès de la victime, un homme de 35 ans identifié sous les initiales de « MD » dont le corps a été retrouvé dans la partie suscitée du lit du fleuve. Selon une source à la Protection civile, l’homme s’est jeté de lui-même par dessus le pont. «Il a sauté de la barrière du pont et s’est ensuite jeté dans le vide », ajoute la même source.



Des soucis d’argent l’auraient poussé à se donner la mort. Après l’extraction du corps sans vie par les éléments de la Protection civile, son véhicule a été embarqué par les éléments de la Compagnie de la circulation routière (CCR).



Selon nos sources, une enquête est ouverte au niveau du commissariat de police de Yirimadio, ancien 13ème arrondissement pour faire la lumière sur la cause exacte de cette tragédie.



Pour rappel, ces dernières années le 3ème pont, fruit de la coopération sino-malienne, n’a pas cessé de faire parler de lui avec sa réputation peu flatteuse de destination des candidats au suicide. Il faut dire qu’il a connu une période particulièrement meurtrière avec au moins cinq cas de suicide.



Yaya DIAKITE