Ministère de la Réconciliation nationale: un département qui bat le record de formation des membres de cabinet - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Ministère de la Réconciliation nationale: un département qui bat le record de formation des membres de cabinet Publié le mercredi 6 septembre 2023 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par MS

Conférence débat sur la Semaine Nationale de la réconciliation

Bamako, le 16 septembre 2022 le ministre Ismaël Wague a ouvert les débats sur la semaine nationale de la réconciliation à l`université Tweet



Au lieu de réconcilier les Maliens qui ont pris des armes contre leur pays, le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, passe le plus clair de son temps à organiser des colloques, conférences, foras.

Après chaque manifestation, cela donne naissance au limogeage de certains membres du cabinet du colonel-major.

Qu’est- ce que cela veut dire ? Tout simplement que le magot qui a servi

à organiser ‘‘la chose’’ n’aurait pas bien été partagée. Gare à un membre du cabinet qui réclamerait sa part !



L'inter de Bamako