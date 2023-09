Football-inter: Tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football-inter: Tirage au sort de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023 Publié le mercredi 6 septembre 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Gianni Infantino réélu président de la fifa jusqu’en 2027 (officiel)

Tweet

Le tirage au sort de la 20e édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, qui se tiendra en Arabie saoudite en décembre, a eu lieu ce mardi 5 septembre. Les amateurs de football peuvent anticiper des rencontres passionnantes.



Club León (Mexique), participant pour la première fois à la compétition, affrontera Urawa Reds (Japon), champion d'Asie, lors du deuxième tour. Un match qui s'annonce captivant.



Al Ahly (Égypte) sera en compétition contre le vainqueur du match entre Auckland City (Nouvelle-Zélande) et Al Ittihad (Arabie saoudite). Un autre duel palpitant en perspective.



Les équipes gagnantes de ces rencontres auront l'honneur de se mesurer en demi-finales à des adversaires de prestige, avec d'un côté Manchester City (Angleterre) et de l'autre le champion de la Copa Libertadores, dont l'identité reste encore à déterminer.



Le tirage au sort a été orchestré par Jaime Yarza, directeur des tournois de la FIFA, en présence de Samantha Johnson, présentatrice, et des assistants de tirage Yaya Touré, légende de Manchester City, et Manaf Abushugair, icône d'Al Ittihad.



Cette édition de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA sera particulièrement spéciale, puisqu'elle se déroulera pour la première fois en Arabie saoudite. Les festivités auront lieu du 12 au 22 décembre 2023 à Djeddah.



Les fans de football attendent avec impatience ce tournoi qui promet d'offrir des moments mémorables sur le terrain.



HB