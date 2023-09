Les Émirats arabes unis annoncent 4,5 milliards USD dans les énergies propres en Afrique - abamako.com

Publié le mercredi 6 septembre 2023

Les Émirats arabes unis annoncent 4,5 milliards USD dans les énergies propres en Afrique





Les Émirats arabes unis ont annoncé un investissement de 4,5 milliards de dollars (2 735,8 milliards FCFA) dans les énergies propres en Afrique. Cet investissement vise à développer 15 GW d'énergie propre d'ici 2030 et à catalyser au moins 12,5 milliards de dollars supplémentaires provenant de sources multilatérales, publiques et privées, a annoncé le Sultan Bin Ahmed Al Jaber, président de la COP28.



D'après Bloomberg, les fonds pour cet investissement seront fournis par Masdar, le producteur d'énergie propre d'Abou Dhabi, le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement, Etihad Credit Insurance, l'agence de crédit à l'exportation du pays, et AMEA Power, une société d'énergie renouvelable basée à Dubaï.



L'Allemagne a également annoncé 450 millions d'euros (486 millions de dollars) de promesses de financement pour le climat lors du sommet inaugural sur le climat en Afrique. Le Fonds vert pour le climat prévoit également un soutien de 189 millions de dollars pour les cultures sans déforestation dans 11 pays dont six en Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, la Zambie, le Libéria, le Gabon, la République démocratique du Congo et le Cameroun.



En outre, la première plateforme africaine de réduction d'émissions vérifiable a démarré ses activités avec une transaction à terme sur le carbone de plus de 2 millions de crédits, un record pour les compensations émises sur le continent.



Ces annonces ont été faites en marge du premier Sommet africain sur le climat qui se tient dans la capitale kényane Nairobi visant à promouvoir le potentiel de l'Afrique pour les énergies propres. Le sommet de Nairobi vise également à établir une vision continentale commune sur le climat en vue des prochaines négociations climatiques internationales, qui concerneront la fin des énergies fossiles à la COP28 à Dubaï de fin novembre à début décembre.



Ces investissements sont des étapes importantes dans la lutte contre le réchauffement climatique en Afrique et montrent l'engagement des pays et des organisations internationales à soutenir les efforts pour développer les énergies propres sur le continent. Néanmoins, selon le Global Center on Adaptation, l'Afrique pourrait avoir besoin d'un financement de l'adaptation au climat presque dix fois plus important, soit 100 milliards de dollars par an, pour aider à renforcer les infrastructures et à protéger son agriculture du changement climatique. Bien que le continent ne produise qu'environ 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ses nations sont parmi les plus durement touchées par le changement climatique.