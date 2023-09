Le colonel Dembélé de la DIRPA hier lors de la conférence de presse conjointe sur le processus de retrait de la MINUSMA « La rétrocession du Camp de kidal ne sera pas comme celle de BER car Kidal est dans l’accord » - abamako.com

Publié le mercredi 6 septembre 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Conférence de presse de la dirpa sur la situation sécuritaire

Le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants à travers la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) et le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale ont conjointement organisé hier mardi 05 septembre 2023 à Koulouba, une Conférence de presse sur le processus de retrait de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA). La rencontre était co-animée par Dr Madou DIALLO, Directeur des Organisations Internationales au niveau du Département des Affaires Étrangères et le Colonel Souleymane DEMBELÉ, le patron de la DIRPA : «Les deux (02) parties ont noté avec satisfaction, la bonne coordination qui a facilité la rétrocession au Gouvernement, des camps d’Ogossagou le jeudi 03 août 2023, de Ber le lundi 14 août 2023, Goundam le mardi 15 août 2023 et de Ménaka le 25 août 2023, marquant ainsi l’achèvement de la première phase du retrait de la