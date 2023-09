Le premier ministre évoquant la sécuritaire lors de la rencontre avec les ressortissants de Tombouctou et Taoudeni «Dans presque toutes les localités, les gens vivent la même chose ». - abamako.com

Le premier ministre évoquant la sécuritaire lors de la rencontre avec les ressortissants de Tombouctou et Taoudeni «Dans presque toutes les localités, les gens vivent la même chose ». Publié le mercredi 6 septembre 2023 | Nouvel Horizon

Suite à une montée fulgurante de l’insécurité dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni, les membres de l’Association pour le Développement du Cercle de Tombouctou (ARDCT) et ceux des Associations sœurs des ressortissants des Cercles de Diré, Goundam, Gourma-Rharous et de Niafunké ont rencontré le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga, ce lundi 04 septembre 2023, à la (…)