Comité de politique monétaire: le taux de croissance pour l'année 2023 projeté à 5,6% (Gouverneur de la BCEAO) Publié le mercredi 6 septembre 2023

Ouverture de la réunion ordinaire du Comité de politique monétaire de la BCEAO

Dakar, le 6 septembre 2023 - La réunion ordinaire du Comité de politique monétaire de la Banque Centrale des États de l`Afrique de l`Ouest (BCEAO) s`est ouverte, ce mercredi 6 septembre 2023, au siège de l`institution à Dakar. Tweet

Le Gouverneur de la Banque Centrale, Jean-Claude Kassi Brou a relevé le niveau soutenu de l’activité économique dans l’Union au deuxième trimestre de l’année 2023. Une tendance qui présage d’une croissance économique robuste pour l’ensemble de l’année 2023.



"Au sein de l’UEMOA, l’activité économique demeure soutenue avec un taux de croissance estimé à 5,7% au deuxième trimestre 2023. La bonne tenue de l’activité dans l’ensemble des secteurs laisse augurer une croissance robuste projetée à 5,6% pour l’année 2023, après 5,9% en 2022", a indiqué le Gouverneur Jean Claude Kassi Brou.



Il s’exprimait à l’ouverture de la réunion ordinaire du Comité de politique monétaire, ce mercredi 6 septembre 2023, au siège de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).



Concernant l’inflation, elle poursuit sa baisse "à la faveur de la hausse de la production de céréales et de la baisse des prix des produits énergétiques et alimentaires importés." La baisse est également accentuée par les actions des États dans le cadre de la lutte contre la vie chère combinées aux effets des mesures de politique monétaire prises par la Banque Centrale.



"Le taux d’inflation s’est situé à 4,0% sur le deuxième trimestre de 2023 après 5,8% le trimestre précédent. En juillet 2023, la progression des prix à la consommation est ressortie à 3,4%, se rapprochant davantage de la cible de la Banque Centrale", a souligné le gouverneur Jean-Claude Kassi Brou.



Relativement au financement des économies de l’Union, le gouverneur de la Banque Centrale a souligné que "les crédits accordés par le système bancaire au secteur privé et aux Etats s’inscrivent toujours dans une tendance haussière." "Toutefois, les ressources mobilisées par les Etats auprès des partenaires techniques et financiers sont en forte baisse dans un contexte de déficits budgétaires toujours élevés, induisant de fortes pressions sur le marché financier régional et sur les comptes extérieurs de l’Union", a-t-il relevé.



