Ben est-il victime de malparlage ?

Après avoir tenu des propos durs qui vont à l’encontre des institutions de la République et des autorités de la transition lors d’une émissions radio le 27 août 2023, Adama Ben DIARRA dit BEN LE CERVEAU, membre du CNT et commandant en chef du mouvement YEREWOLO debout sur les remparts

a été convoqué à la Brigade d’investigation judiciaire (BIJ)n ce

lundi 4 septembre. Ce mardi 5

septembre, le révolutionnaire a

été placé sous mandat de dépôt

pour ‘’atteinte au crédit de l’Etat

‘’ par le pôle judiciaire spécialisé contre la cybercriminalité. Comme un scénario semblable à celui de Issa Kaou DJIM, cette information a suscité beaucoup de

polémique sur la toile. Si les soutiens de l’activiste Ben le cerveau clament qu’il n’a rien dit de grave et que tout ce qu’il a dit n’est que pure vérité ; d’autres par contre, indiquent que Ben a dépassé les

bornes, car sa sortie peut porter

atteinte à la cohésion sociale, vu son statut. à tomber et on découvre le vra vsage de tout un chacun ! En tout cas, on reste spectateur !Gumba Coly : nous ne te lasserons jamais, on va réagir ! La même chose est arrvée à Kouyaté, on a lassé passer ça, mais cette fois, on ne va pas accepter qu’s touchent à notre Ben.

Maliens Révoltés : j’apprécie beaucoup Ben, mais il doit revor sa politique. Il dérape souvent. Courage !

Belé Couibay : quel qu’en soit ce qui va tarriver, i faut mettre en tête que cela n’a pas commencé avec toi, et ça ne finira pas avec to ; en tout cas, tant que cette transition est en cours.Mamoutou Dallo : quand on vous dit que ’injustice est mauvase, vous pensez qu’on a d’autres

idées dans a tête. Combien de personnes ont été enfermé ci à cause de l’injustice ? Vous avez préféré vous taire sur ça, exempe : Boubeye, Fy, Rasta. Et voà aujourdhui !Jack Kone : il faut qu’on se dise la vérté sa sortie de l’autre jour n’est pas très favorabe à la

cohésion nationale !