Magistrature : Mohamed Chérif radié Publié le mercredi 6 septembre 2023 | Mali Tribune

Au cours d’une session disciplinaire tenue le mardi 29 août, le Conseil supérieur de la magistrature a radié Mohamed Cherif Koné de ses rangs. Les raisons seraient des sorties médiatiques intempestives de ce dernier et son “opposition à l’autorité légitime”. Bien que radié, le magistrat aura droit à la pension. Un coup de l’épée dans l’océan pour un magistrat qui ira à la retraite en décembre prochain ?







Magistrature : Mohamed Chérif estime être en harmonie avec son serment



Radié de la magistrature à l’issue d’une session disciplinaire, Mohamed Chérif Koné semble ne rien se reprocher. En tout, sur ce qui serait le motif de sa radiation. Avant d’aller répondre à sa convocation, il a tenu à faire une déclaration devant ses partisans venus le soutenir : “Ce qu’on nous reproche, c’est la création de l’Appel du 20 février qui n’est nullement interdite par une disposition de la Constitution y compris la Constitution que les autorités de la Transition viennent de promulguer. Aucune loi n’interdit à un magistrat de se prononcer sur les affaires intéressant la vie de la nation. Le magistrat qui se dresse contre l’injustice, contre la violation de la loi, contre l’illégalité, contre l’arbitraire d’Etat est en harmonie avec son serment. Le Mali se fera par nous tous et nous devons en être conscients”.







Alassane Cissouma