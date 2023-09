Sidiki Haïdara, Photographe : Autopsie de la société à travers l’art - abamako.com

Publié le mercredi 6 septembre 2023 | Mali Tribune

La photographie a connu une évolution extraordinaire depuis ses débuts, passant d’un processus complexe et laborieux à une forme d’art numérique accessible et puissante. L’interaction entre les avancées technologiques et l’expression artistique a façonné le visage de la photographie moderne. Sidiki Haïdara, photographe, a trouvé entre l’innovation technologique et la préservation des valeurs fondamentales de la photographie en tant qu’art authentique et révélateur.



Celui que ses amis appellent Malick Sidibé, grâce à sa passion pour la photo, a été pensionnaire au Collectif Yamarou Photo après un diplôme en histoire.



Sidiki Haïdara a su faire de la photographie un moyen de capturer des moments précieux tout en mettant en avant l’expression artistique. Avec lui, comme avec sa muse Malick Sidibé, la photographie est devenue, plus que jamais, un moyen de montrer comment nous percevons et préservons notre réalité.



Sidiki Haïdara parvient à capturer des moments avec plus de facilité et de rapidité. Au Collectif Yamadou photo, son œuvre a évolué à travers des ateliers de création et des master-class avec des photographes internationaux.



Il a également participé à plusieurs expositions collectives et festivals, comme l’exposition IN de Ségou ‘Art, 19e édition Festival sur le Niger, l’exposition collective de la rentrée artistique et culturelle ou encore l’exposition IN de la première édition des rencontres de la photographique de Douala (Repdoul).



A ceux-là, on peut ajouter l’exposition collective Off de la rencontre de Bamako, des expériences qui lui ont permis de décrocher le troisième prix de la deuxième édition de l’inter-biennale photographique, Phot’Art, et deuxième prix de Segou’Art 2023.



Aujourd’hui, Sidiki Haïdara a repoussé les limites de la créativité en explorant de nouvelles techniques, en jouant avec la lumière, la composition et la perspective. De plus, son originalité réside dans le fait qu’il a su faire de ses œuvres, une plateforme pour transmettre des idées complexes et des émotions profondes.



Ses projets photographiques documentant des problèmes sociaux, environnementaux et politiques reflètent sa capacité à être un puissant moyen de sensibilisation et de changement.



Aminata Agaly Yattara