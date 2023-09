Niger: "ne pas répéter les expériences du Mali, de la Guinée et du Burkina" (responsable ouest-africain) - abamako.com

Niger: "ne pas répéter les expériences du Mali, de la Guinée et du Burkina" (responsable ouest-africain) Publié le mercredi 6 septembre 2023 | AFP

Les Etats d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'Etat au Niger, ne veulent "pas répéter" dans ce pays "les expériences du Mali, de la Guinée et du Burkina" où des périodes de transition avaient été négociées, a affirmé un responsable ouest-africain dans une interview à France 24 diffusée mercredi.



"Nous n'allons pas répéter les expériences du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso, où la Cedeao s'est retrouvée à négocier avec des régimes militaires qui marchandent la durée des transitions", a déclaré Abdel-Fatau Musah, commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao). "Au moment où nous parlons, certains pensent toujours unilatéralement à prolonger les transitions", a-t-il ajouté sans citer de pays en particulier. Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso ont connu des coups d'Etat en 2020, 2021 et 2022 et se sont engagés à organiser des élections pour un retour des civils au pouvoir d'ici la fin de l'année 2024. Le général Abdourahamane Tiani qui a pris le pouvoir à Niamey le 26 juillet, a indiqué qu'il entendait mettre en place une transition de trois ans. Les déclarations de M. Musah font suite aux propos du Premier ministre nigérien nommé par les militaires auteurs du coup d'Etat, Ali Mahaman Lamine Zeine, qui affirmait lundi que son pays avait "bon espoir de parvenir à une entente dans quelques jours" avec l'organisation ouest-africaine. "On n'a pas arrêté les échanges avec la Cedeao, nous poursuivons les échanges", avait-il dit. "La position de la Cedeao reste la même: la libération du président Mohamed Bazoum" renversé le 26 juillet et "le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel", a affirmé M. Musah. Après avoir imposé de lourdes sanctions au Niger, l'organisation ouest-africaine a brandi plusieurs fois la menace d'une intervention militaire. M. Musah a réaffirmé cette possibilité, précisant toutefois que la Cedeao "n'a pas décidé d'une date" pour l'intervention, celle-ci étant "subordonnée à certains facteurs". "Nous avons donné la priorité à la médiation", a-t-il assuré. Parallèlement, des pays africains ont suggéré différents plans de transition au Niger. La semaine dernière, le président nigérian Bola Tinubu, également à la tête de la Cedeao, avait pris comme exemple la transition de neuf mois appliquée dans son pays après un coup d'Etat en 1999. L'Algérie avait de son côté suggéré un plan de transition de six mois. Mais ce pays "n'est pas membre de la Cedeao" et sa proposition "n'engage qu'elle", a rappelé Abel-Fatau Musah.