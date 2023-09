Mali : attaque imputée aux jihadistes sur un bateau de transport fluvial de passagers - abamako.com

Mali : attaque imputée aux jihadistes sur un bateau de transport fluvial de passagers Publié le jeudi 7 septembre 2023 | AFP

Un bateau de transport de passagers a été attaqué par de présumés jihadistes jeudi sur le fleuve Niger dans le nord du Mali, dans un secteur soumis depuis quelques semaines à une forte pression des groupes armés combattant l'Etat central, a annoncé l'armée malienne.

Le bateau, qui assure une importante liaison régulière entre les grandes villes sur le fleuve, dont Tombouctou et Gao, a été visé par "au moins trois roquettes tirées contre le moteur", a dit à l'AFP l'opérateur, la Compagnie malienne de navigation (Comanav). Aucune information n'a été communiquée dans un premier temps sur d'éventuelles victimes. "Aux environs de 11H00 (heure locale et GMT), les groupes armés terroristes, dans leur dessein funeste, ont attaqué un bateau de la Comanav" dans le secteur de Gourma-Rharous, a dit l'armée malienne sur les réseaux sociaux. Cette attaque est intervenue quelques semaines après que le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), une alliance jihadiste affiliée à Al-Qaïda, a annoncé, début août, imposer un blocus à Tombouctou. kt-sd-mak-lal/bds