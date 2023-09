Communiqué de Yèrèwolo Debout sur les Remparts - abamako.com

Yèrèwolo Debout sur les Remparts a appris avec beaucoup de tristesse la double attaque contre le bateau Tombouctou contenant des civils et la position Famas de Bamba dans la région de Gao ce jeudi 07 septembre 2023.



Yèrèwolo condamne avec la dernière énergie ces ignominies des forces obscurantistes dans le dessein de saper et les efforts et le moral de nos vaillants soldats dans l'accomplissement de leur mission régalienne.



Yèrèwolo s’incline devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires, souhaite prompt rétablissement aux blessés, apporte son soutien indéfectible aux forces armées et de sécurités engagées sur le champ de l'honneur et appelle le peuple malien à rester vigilant et mobilisé derrière son armée.



Yèrèwolo lance un appel au calme et la retenue pour la stabilité du pays.



En fin Yèrèwolo présente ses condoléances les plus émues à toutes les familles endeuillées et appelle encore une fois le peuple malien à l'union sacrée.



Bamako le 07 septembre 2023

Siriki KOUYATE