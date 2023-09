Attaque terroriste contre le bateau «< Tombouctou »>: Le président décrète trois jours de deuil National

Dans un décret rendu public, ce jeudi 7 septembre 2023, le président de la transition le colonel Assimi Goïta a décrété trois jours de deuil sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires de l'attaque terroriste perpétrée contre le bateau «< Tombouctou »>, reliant Gao à Mopti, le jeudi 07 septembre 2023. Ci-dessous le décret



Article 1: Un deuil national de trois (03) jours, à compter du vendredi 08 septembre 2023, à zéro heure, est déclaré sur toute l'étendue du territoire national en hommage aux victimes civiles et militaires de l'attaque terroriste perpétrée contre le bateau «< Tombouctou »>, reliant Gao à Mopti, le jeudi 07 septembre 2023.



Les drapeaux sont mis en berne sur tous les bâtiments et édifices publics pendant toute la durée du deuil.



Article 2: Le présent décret sera enregistré et publié au Journal officiel.



Bamako, le 07 SEPT 2023



Le Président de la Transition, Chef de l'Etat,



Colonel Assimi GOITA