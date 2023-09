Prévention des crises post électorales: Rencontre entre ’AIGE, le PNUD et le PAREM - abamako.com

News Société Article Société Prévention des crises post électorales: Rencontre entre ’AIGE, le PNUD et le PAREM Publié le vendredi 8 septembre 2023 | Nouvel Horizon

Les crises et violences post électorales sont fréquentes dans de nombreux pays y compris au Mali. Pour éviter des scénarios comme nous en avons récemment connus, les autorités ont mis en place divers dispositifs de prévention et de sensibilisation. C’est dans ce cadre que le président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) , Mr Moustapha SM CISSE, a reçu en audience ce mercredi 6 Septembre 2023 une délégation du PNUD et du (…)