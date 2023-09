Insécurité au Nord Mali :Une attaque contre un véhicule de médecins sans frontières transportant une femme enceinte cause un mort et ses blessés - abamako.com

Insécurité au Nord Mali :Une attaque contre un véhicule de médecins sans frontières transportant une femme enceinte cause un mort et ses blessés
Publié le vendredi 8 septembre 2023 | Nouvel Horizon

La situation sécuritaire dans le Nord Mali est de plus en plus alarmante. Alors que les humanitaires sont initialement épargnés par les conflits, médecins sans frontières Mali a annoncé hier avoir été la cible de tirs de balles contre leur véhicule quittant Hombori et se dirigeant vers Douentza. L’attaque a causé un mort et des 78