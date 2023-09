Mali-Sécurité / Macky Sall condamne « fermement » l’attaque contre le bateau « Tombouctou » - abamako.com

Mali-Sécurité / Macky Sall condamne « fermement » l'attaque contre le bateau « Tombouctou » Publié le vendredi 8 septembre 2023

Le président de la République, Macky Sall, a condamné l’attaque terroriste perpétrée jeudi contre le bateau ‘’Tombouctou’’ sur le fleuve Niger, au Mali.



Soixante-quatre personnes, dont 49 civils et 15 soldats, ont été tuées dans deux attaques distinctes, ce jeudi au Mali. L’une d’elle a visé le ‘’Tombouctou’’, un bateau assurant la liaison entre Koulikoro et Gao sur le fleuve Niger, et une autre une base de l’armée malienne située à Bamba, dans la zone de Gao.



Depuis Dar es Salam, en Tanzanie, où il participe au sommet sur les systèmes alimentaires africains, le président Macky Sall a fermement condamné l’attaque contre le Tombouctou.



‘’Je condamne fermement l’attaque terroriste perpétrée contre le bateau « Tombouctou » ce 07 septembre 2023’’, a-t-il écrit sur son compte X (anciennement Twitter’’.



Il a adressé ses ‘’condoléances émues au Colonel Assimi Goita, Président de la Transition, aux familles endeuillées et au peuple malien ami et frère’’. ‘’Paix à l’âme des victimes’’, a-t-il terminé.



Les deux attaques auraient été revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), une organisation affiliée à Al-Qaida.