Moscou condamne les attentats meurtriers au Mali et promet son aide Publié le vendredi 8 septembre 2023

© Autre presse par DR

Poutine et Assimi Goita

Le ministère russe des Affaires étrangères a condamné les attaques terroristes qui avaient fait plus de 60 morts au Mali et assuré que Moscou continuerait d’apporter son aide à Bamako.







La Russie condamne les récents attentats terroristes au Mali et exprime ses sincères condoléances à la population et aux dirigeants du pays, a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.



“Confirmant notre soutien constant aux efforts de Bamako visant à renforcer la sécurité et la stabilité dans la république amie du Mali, nous continuerons à lui fournir l’assistance nécessaire”, a indiqué l’officielle dans un commentaire publié sur le site ministériel.



Plus tôt dans la journée, au moins 64 personnes dont 49 civils et 15 soldats ont été tuées dans deux attaques terroristes revendiquées par Al Qaïda* et ayant visé un bateau de transport de passagers et une base de l’armée dans le nord du Mali.



La partie russe y voit “une tentative de porter un coup aux efforts de Bamako en vue d’assurer une vie paisible et maintenir la sécurité dans le pays”.

“De telles attaques criminelles pourraient conduire à une aggravation de la situation non seulement dans ce pays, mais dans toute la région saharo-sahélienne, qui traverse une période difficile”, a prévenu Mme Zakharova.

*Organisation terroriste interdite en Russie

