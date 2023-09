Attaque contre le Bateau « Tombouctou »: La CNDH condamne ces attaques barbares et ignobles - abamako.com

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) a appris avec une profonde affliction les attaques multiples perpétrées, le jeudi 07 septembre 2023, contre le Bateau « Tombouctou » et la position des Forces Armées Maliennes (FAMa) de Bamba, dans la Région de Gao.



L'Institution nationale des droits de l’Homme s'incline devant la mémoire des disparu(e)s et souhaite prompt rétablissement aux blessé(e)s.



Préoccupée par les attaques récurrentes odieuses, dirigées contre les FAMa et les populations civiles, et sur le fondement de la Constitution du 22 juillet 2023, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et les Conventions de Genève relatives au droit international humanitaire, la CNDH :-



condamne avec la dernière rigueur ces attaques barbares et ignobles ; -



recommande au Gouvernement de poursuivre le renforcement des mesures de défense et de sécurité ;- invite les autorités à rechercher, identifier et traduire en justice les auteurs, commanditaires et complices de ces abus graves aux droits humains et au droit international humanitaire ;-



réitère son soutien aux Forces de défense et de sécurité du Mali dans leur lutte acharnée contre le terrorisme, en conformité avec les droits de l’homme et le droit international humanitaire ;-



invite les populations à plus de collaboration avec les FAMAs.Pour la CNDH, la protection des droits de l’Homme est une responsabilité partagée.



Bamako, le 08 septembre 2023 Le Président