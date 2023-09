Procès de Adama Ben Diarra: Le délibéré prévu le jeudi le prochain - abamako.com

Procès de Adama Ben Diarra: Le délibéré prévu le jeudi le prochain Publié le vendredi 8 septembre 2023

Le procès du leader du mouvement Yerewolo debout sur les remparts et membre du Conseil National de transition, Adama Ben Diarra s’est ouvert ce vendredi 8 septembre 2023 au tribunal de la commune VI du district de Bamako, chargé du pôle judiciaire de la lutte contre la cybercriminalité





Après les débats , le procureur a requis 3 ans de prison avec deux ans de prison ferme et un ans de sursis. le délibéré a été renvoyé au prochain



Il faut rappeler que le leader du mouvement Yerewolo a été interpellé le lundi 4 septembre et placé sous mandat de dépôt le mardi pour ’’ atteinte au crédit de l’État ’