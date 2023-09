Attaques contre le Bateau «TOMBOUCTOU» et contre l’armée : Le Procureur de Lutte contre le Terrorisme ouvre une enquête - abamako.com

Suite au Communiqué N°058 du Gouvernement de la Transition en date du 07 septembre 2023, relatif aux attaques terroristes perpétrées contre le Bateau «TOMBOUCTOU» et la position des



Forces Armées Maliennes, le jeudi 07 septembre 2023 à Bamba (Région de Gao) et dont le bilan provisoire fait état de quarante-neuf (49) civils et quinze (15) militaires tués, des blessés, ainsi que des dégâts matériels sur le bateau, le Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée informe l’opinion nationale et internationale qu’il a ordonné l’ouverture d’une enquête sur ces faits criminels Le Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la



Criminalité Transnationale Organisée rassure la population que tous les efforts sont déployés par ses services en lien avec les autres services compétents de l’Etat en vue d’identifier, d’interpeller, de poursuivre et de traduire en justice les auteurs, coauteurs et complices de ces faits criminels.



Le Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée en appelle à la population pour rapporter aux autorités judiciaires tous faits susceptibles de faire avancer l’enquête.



Le Procureur de la République du Pôle Judiciaire Spécialisé de Lutte contre le Terrorisme et la Criminalité Transnationale Organisée informera, en temps utiles, l’opinion nationale et internationale de l’évolution de l’enquête.



Bamako, le 08 septembre 2023



Le Procureur de la République Le 1 Substitut du Procureur,



Djibril TRAORE



