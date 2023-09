Diplomatie : Le ministre Abdoulaye Diop reçoit l’ambassadeur Russe au Mali - abamako.com

News Politique Article Politique Diplomatie : Le ministre Abdoulaye Diop reçoit l’ambassadeur Russe au Mali Publié le samedi 9 septembre 2023 | aBamako.com

Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a accordé une audience, ce vendredi 08 septembre 2023, à Son Excellence Monsieur Igor GROMYKO, Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali.



S’inscrivant dans le cadre des consultations politiques régulières, les deux Personnalités ont échangé sur des questions bilatérales et multilatérales d’intérêt commun, singulièrement sur les perspectives d’une communication stratégique autour des résultats issus du partenariat privilégié entre les deux pays ainsi que le soutien mutuel au sein des instances multilatérales, dans un esprit de solidarité et de responsabilité assumée.



Exprimant la solidarité et la sympathie de son pays, suite aux attaques terroristes meurtrières dont le Mali a été l’objet, l’Ambassadeur russe a réaffirmé le soutien sans faille de son pays, dans un cadre partenarial sincère, dynamique et diversifié, pour contribuer au relèvement des défis multiformes auxquels le Mali fait face.