Qualifs CAN 2024 : le Mali facile contre le Soudan du Sud, le Burkina Faso accroché par l’Eswatini - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Qualifs CAN 2024 : le Mali facile contre le Soudan du Sud, le Burkina Faso accroché par l’Eswatini Publié le samedi 9 septembre 2023 | Footmercato.net

© aBamako.com par Sissoko Alou

Match Mali-Sierra Leone du 2è et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023

Bamako, le 03 septembre 2022. En match comptant pour le 2è et dernier tour des éliminatoires du CHAN 2023, les Aigles locaux du Mali ont dominé leurs homologues de la Sierra Leonne sur le score de 2-0 au stade du 26 mars. Tweet

Ce vendredi soir, la dernière journée des qualifications à la CAN 2024 s’est disputée pour plusieurs nations africaines. Dans cette optique, le Mali, déjà qualifié, s’est largement imposé contre le Soudan du Sud. Une victoire amenée par l’ancien Lorientais Ibrahima Koné, auteur de l’ouverture du score (10e), et le doublé du Rémois Kamory Doumbia (29e, 57e). Le milieu de terrain du RB Salzbourg, Dorgeles Nene, a parachevé le succès des Aigles du Mali à la 82e minute (4-0).



Dans l’autre rencontre de la soirée, le Burkina Faso avait l’occasion de prendre une option pour la première place en cas de victoire à domicile face à l’Eswatini. Finalement, à l’issue d’une rencontre très calme et largement dominée par les Burkinabais, les deux équipes se sont quittés dos à dos avec ce score vierge (0-0). Pour rappel, les Etalons étaient déjà qualifiés pour la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu en janvier prochain en Côte-d’Ivoire.