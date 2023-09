Catastrophe naturel: Un puissant séisme frappe le Maroc - abamako.com

Catastrophe naturel: Un puissant séisme frappe le Maroc Publié le samedi 9 septembre 2023 | aBamako.com

Un puissant séisme de magnitude de 6,8 sur l’échelle de Richter selon l’Institut de géophysique américain (USGS), a frappé le Maroc dans la nuit de ce vendredi 08 au samedi 09 septembre 2023, a-t-on appris via des vidéos publiées sur X, ex-Twitter.



Plusieurs villes du pays ont été touchées par ce phénomène naturel, notamment Marrakech,Rabat, Casablanca et Essaouira note t-on. Plusieurs maisons, édifices publics, comme la place Jemaa el-Fna de Marrakech et voitures ont été endommagées, peut-on constater dans ces vidéos devenues virales.

Pour l'heure, aucun bilan mortuaire n'a été effectué par les autorités, mais tout porte à croire qu'il y'a bel et bien eu des morts causés par ce tremblement de terre.



