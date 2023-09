Soupçonné de faits d’escroquerie : Aya, la femme d’un officier activement recherché - abamako.com

Soupçonné de faits d'escroquerie : Aya, la femme d'un officier activement recherché Publié le samedi 9 septembre 2023

Victime d'escroquerie > et a abus de confiance > dans un marché dénommé < MOTONI >, à Bamako Djénebou Ballo employée de commerce, a porté plainte au tribunal de Grande instance de la commune VI du district de Bamako contre Fatoumata Maiga dite Aya, la femme d'un officier de police judiciaire(OP). Visiblement cette affaire ressemble à un gros scandale au regard des faits et surtout des acteurs.



Les faits remontent de courant 2022, année à la quelle Djenbou BALLO a été approché par Fatoumata Dite Aya Maiga, une amie de longue date de sa tante pour lui faire une pro- position d'un marché. Pour gagner la confiance de sa victime, elle lui a fait croire qu'elle travaille avec les autorités de la transition notamment l'un des cinq colonels dans cette affaire. A ses dires le marché portait sur un financement sur intérêt, c'est-à-dire quand tu verses la somme d' un millions quatre cent mille et chaque moi tu reçois la même somme comme intérêt.C'est ainsi que Djenebou Ballo a rassemblé auprès de ses partenaires la bagatelle de 80 ooo ooo FCFA pour remettre à Aya Maiga. Pendant les quatre premiers mois, la Dame Maiga épouse d'un officier de police judiciaire les intérêts payait comme convenu. Une autre manière de gagner la confiance de ses victimes. Depuis le mois de juin dernier, l'épouse du policier est dans la nature.



A la date d'aujourd'hui Djenebou Ballo et ses victimes réclament plus de 352 millions de nos francs CFA à la dame. Depuis plus de trois mois, précise la dame BALLO, toutes les marchés entreprises par . elle pour la restitution de ses sous par Fatoumata MAIGA dite Aya sont restées vaines. C'est ainsi qu'elle a déposé une plainte pour escroquerie au tribunal de la commune VI

Affaire à suivre..



Amadou T Dansoko

