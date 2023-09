Lutte contre la corruption : Ce qu’on reproche au général Salif Traoré et à Seynabou Diop - abamako.com

Le ministre de la Sécurité d'lbrahim Boubacar Keita, général Salif Traoré, et son ex-ministre des Transports, Traoré Seynabou Diop, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils sont accusés de détournements de biens publics dans l'affaire dite < Securiport ».



La lutte contre la corruption prend un nouveau souffle. En effet, le 30 août, deux anciens dignitaires du régime de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keita, renversé en 2020 par Assimi Goïta et décédé en 2022, ont été placés sous mandat de dépôt à Bamako. Il s'agit de Salif Traore, en charge de la Sécurité, et Traoré Seynabou Diop, alors aux Transports, accusés de faux, usage de faux, détournement de biens publics et complicité d'abus de biens sociaux ». Ils rejoignent ainsi à la Maison centrale d'arrêt de Bamako l'ancien président de l'Assemblée nationale, Issaka Sidibé, et son directeur administratif et financier,Mamoutou Touré dit Bavieux, placés sous mandat de dépôt pour" atteinte aux biens publics". A signaler que l'arrestation de ces deux poids lourds du régime IBK survient dans l'affaire dite de « Securiport»