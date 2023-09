Gestion de l’office Riz Ségou: Le DG dans de beaux draps - abamako.com

News Société Article Société Gestion de l’office Riz Ségou: Le DG dans de beaux draps Publié le dimanche 10 septembre 2023 | Azalai Express

Rien ne va à la direction de l'Office riz de Ségou (ORS). Après l'affaire des 5 millions de sucre qui continue de hanter le sommeil du directeur général, c'est une autre affaire de 9 millions F CFA qui fait des remous dans la boite. C'est la panique et le sauve qui peut.



Les scandales se suivent et se ressemblent à l'ORS. Au cœur de ces pratiques peu recommandables, un seul mme: le directeur géné | homme a ral, Salif Sangaré. En effet, dans cette structure hautement stratégique, il se passe des choses qui donnent froid dans le dos. La dernière affaire en date concerne un marché de fourniture de pièces de rechange pour le parc. Jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Sauf que les pièces en question n'ont jamais été livrées et le fournisseur à encaissé les sous. 9 977 490 F CFA, c'est le montant qui a été payé à l'entreprise GIE Seyba. Cette dernière devrait fournir des pneus, des injecteurs complets, des filtres a gasoil, des batteries blindées, disque de roue, tambours, etc. Selon des sources internes, les pièces en question n'ont pas été livrées. Pire, affirment-elles, cette opération, digne d'un braquage à l'anglaise, serait un montage financier orchestré pour le premier responsable pour sortir de caisses de l'ORS. Ce montant, rapportent les sources, serait destiné à des structures d'enquête et de . Même contrôle, où couve un dossier accablant contre le DG.



