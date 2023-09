Poutine s’est entretenu avec le Président de la transition malien Assimi Goïta - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Poutine s’est entretenu avec le Président de la transition malien Assimi Goïta Publié le dimanche 10 septembre 2023 | SpunikNews

© Autre presse par DR

Poutine et Assimi Goita

Tweet





Le Président russe a discuté par téléphone avec le Président de la transition du Mali, selon un communiqué du Kremlin diffusé ce 10 septembre. Les deux ont évoqué plusieurs sujets, dont la coopération dans divers domaines dont la lutte contre le terrorisme et la situation au Niger.



Vladimir Poutine a eu un entretien téléphonique avec le Président de la transition du Mali Assimi Goïta, à l’initiative de la partie malienne, a fait savoir ce 10 septembre le service de presse du Kremlin.

Ils ont discuté de la coopération dans divers domaines, notamment commercial et économique, humanitaire ainsi que de la lutte contre le terrorisme.



"Un échange de vues approfondi a eu lieu sur les mesures pratiques visant à développer davantage la coopération russo-malienne dans divers domaines, notamment commercial et économique, humanitaire et antiterroriste", a précisé la source dans un communiqué.



En outre, le Président russe a présenté ses condoléances au dirigeant malien à la suite de l'attaque terroriste perpétrée dans le nord-est du pays le 7 septembre.



La situation au Niger

Lors de la conversation, la nécessité de résoudre la situation au Niger par des moyens politiques et diplomatiques a été exprimée, selon le service de presse du Kremlin.



"Lors des discussions sur la stabilité en Afrique de l'Ouest et dans la zone saharo-sahélienne, l'opinion a été exprimée sur la nécessité de résoudre la situation en République du Niger par des moyens politiques et diplomatiques", a noté le texte.



Il est à noter qu’Assimi Goïta a remercié la Russie pour son soutien au vote du Conseil de sécurité de l'Onu sur la levée des sanctions internationales contre la République du Mali.

"Il a été convenu de poursuivre les contacts à différents niveaux", a conclu le communiqué.