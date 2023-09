La CMA se prépare à des hostilités : Alghabass Ag Intalla appelle les populations civiles à s’éloigner des installations militaires - abamako.com

Publié le dimanche 10 septembre 2023

La CMA se prépare à des hostilités : Alghabass Ag Intalla appelle les populations civiles à s'éloigner des installations militaires

Dans une déclaration, le Cadre Stratégique Permanant pour la Paix, la Sécurité et le Développement (CSP-PSD) à travers son président Alghabass Ag Intalla appelle les populations civiles à s'éloigner au maximum des installations, mouvements et activités militaires. Ci-dessous la déclaration de Alghabass Ag Intalla :



Depuis bientôt huit (8) mois, le CSP-PSD n'a cessé de porter à la connaissance de la Médiation Internationale, notamment à son Chef de file l'Algérie, toutes les actions unilatéralement posées par la junte au pouvoir à Bamako et qui sont fondamentalement contraires à l'esprit et à la lettre de l'Accord pour la Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d'Alger signé en 2015.



Ces dernières actions furent entre autres, la promulgation d'une nouvelle Constitution du Mali récusant toutes applications des attentes en matières de réformes politiques et institutionnelles inscrites au dit Accord et la violation flagrante des arrangements sécuritaires de 2014 par l'agression de la position de la CMA à Foyta puis à Ber (Région de Tombouctou) et le bombardement d'une base des Forces de la Plateforme à Afalwlaw (Gao) le 8 Septembre 2023.



Le CSP-PSD dans le but de prévenir la reprise des hostilités entre les parties signataires a respectivement écrit les 28 Juin et le 1 Aout 2023 au Conseil de Sécurité de l'ONU au sujet de la décision du retrait du Mali avant le 31 Décembre 2023 de la MINUSMA et des inquiétudes que son départ pose.



Dans sa dernière correspondance, le CSP-PSD a demandé au Conseil de Sécurité des Nations Unies d'examiner les implications de ce retrait en matière de sécurité et de respect du cessez- le-feu convenu le 23 mai 2014, notamment aux graves risques liés au transfert des emprises actuelles de la MINUSMA afin d'éviter la remise en cause des arrangements sécuritaires qui garantissent le respect dudit Cessez-le-feu, entériné par la signature de l'APR en 2015.



Le CSP-PSD, précise clairement que son objectif n'est point la question des emprises en tant que telles mais plus largement le contrôle des zones qui lui sont attribuées par les arrangements sécuritaires de 2014, au sein desquelles la MINUSMA s'est installées dans le cadre de sa mission.



Partant des déclarations de la junte au pouvoir à Bamako et des faits accomplis, le CSP-PSD conclut que cette dernière prétexte la décision de retrait de la mission onusienne de ces dites zones pour les occuper en violation du cessez-le feu et des dispositions de l'APR issu du Processus d'Alger sur les conditions et le plan de redéploiement des forces dans l'Azawad.



Le 13 Aout 2023, l'Armée malienne soutenue par des paramilitaires de la milice Wagner a pris d'assaut l'emprise onusienne dans la localité de Ber, sans aucune forme de considération aux dispositions des arrangements sécuritaires en vigueur. Profitant du repli stratégique des forces de la CMA afin d'éviter aux populations des bombardements aériens engagés, les forces maliennes et leur partenaire occupèrent entièrement la localité avec tout le lot de violations, de saccages, d'arrestations arbitraires, d'exécutions sommaires perpétrés sur des civils.



Faut-il souligner que le CSP-PSD n'a à aucun moment demandé à la MINUSMA la retrocession des emprises installées sur des zones qu'elle contrôlait au moment de son déploiement, mais de se retirer tout simplement à défaut de conclure un compromis entre le parties signataires. Nous notons également que libre champ est ainsi laissé au groupe terroriste de Wagner, partenaire des FAMa, l'opportunité d'utiliser des installations stratégiques construites aux frais des Nations Unies et principalement d'Etats ayant classés cette société privée de mercenariat sur la liste noire des organisations terroristes.



Le CSP-PSD tout en désignant la junte au pouvoir à Bamako comme seule responsable des conséquences graves qu'engendrera sa stratégie actuelle à rompre le cessez-le feu, déclare adopter dorénavant toutes mesures de légitime défense contre les forces de cette junte partout sur l'ensemble du territoire de l'Azawad.



Le CSP-PSD appelle les populations civiles à s'éloigner au maximum des installations, mouvements et activités militaires et les rassure que ses forces feront de la sécurisation des personnes et de leurs biens leur priorité contre toutes sortes de menaces.



Kidal, le 10 septembre 2023



Le Président



Alghabass Ag Intalla