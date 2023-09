Arrestation de personnalités: des gens soupçonnés prennent la tangente - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Arrestation de personnalités: des gens soupçonnés prennent la tangente Publié le lundi 11 septembre 2023 | L’Inter de Bamako

© aBamako.com par Androuicha

Réunion annuelle 2017 des Transports

Bamako, le 18 décembre 2017. L`hôtel Maeva Palace a servi de cadre à l`édition 2017 de la réunion des Transports dont les travaux ont été ouverts par le Ministre en charge du domaine Me Baber GANO. Tweet

Ces personnalités qui ont pu fuir ont certes bénéficié de complicité tacite au sein des services de renseignements. Il y a lieu de changer de méthodes de capture. Les placer en résidence surveillée. C’est tout. Un ancien ministre de l’Équipement et Transports aurait pris la fuite. Un autre ministre du Commerce et de l’Industrie, convoqué au Pôle économique et financier pour détournements de plusieurs milliards, a pris la fuite.Une chose est d’arrêter des gens. Une deuxième chose est de diligenter la procédure. Une troisième est de sanctionner tous ceux qui sont chargés de la surveillance des suspects qui ont eu la chance de fuir. L’essentiel n’est pas de placer sous mandat, mais de diligenter la procédure judiciaire. Le souci est-ce que cela va servir les Maliens ? Nous voulons des actes auxquels les Maliens puissent subvenir à leurs besoins un peu normalement.