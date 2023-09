Affaire SECURIPORT: des personnalités interpellées - abamako.com

Affaire SECURIPORT: des personnalités interpellées Publié le lundi 11 septembre 2023

SECURIPORT est une société américaine basée à l’aéroport de Bamako-Senou. Elle a pour mission de collecter les droits d’accès à l’avion. À titre d’exemple, pour voyager, chaque passager doit payer 5 000 F CFA. Ce montant est ajouté sur le prix du billet. Les agences de voyages reversent les fonds à SECURIPORT, qui à son tour, reverse les fonds au ministère de l’Équipement et des Transports ou au ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile.SECURIPORT est une société qui brasse par an des milliards de F CFA pour notre pays. Ce sont ces fonds qui auraient pris d’autres destinations.