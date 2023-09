Accusés de trouble à l’ordre public et injures publiques : Sidiki Kouyaté et Tahirou Bah placés sous mandat de dépôt - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Accusés de trouble à l’ordre public et injures publiques : Sidiki Kouyaté et Tahirou Bah placés sous mandat de dépôt Publié le lundi 11 septembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Manifestation du mouvement Yerewolo Debout sur les Remparts à Bamako pour le départ des forces françaises du Mali

Bamako, le 18 février 2022. Le mouvement Yerewolo Debout sur les Remparts a organisé une manifestation à Bamako pour célébrer le départ des soldats français du Mali Tweet

Le porte parole du mouvement Yerewolo debout sur les remparts Sidiki Kouyaté et l’activiste Tahirou Bah tous les deux interpellés le vendredi dernier ont été placés sous mandat dépôt par le procureur du Pôle de lutte contre la cybercriminalité, Dr Adama Coulibaly



Ils sont accusés respectueusement tous de troubles à l’ordre public et d’injures publiques et leurs jugements est le 30 novembre 2023



Il faut rappeler que depuis l’arrestation du leader du mouvement Yerewolo débout sur les remparts Adama Ben DIARRA pour atteindre au crédit de l’état, les membres ou soutiens de Yerewolo voir de la transition se sentent menacés