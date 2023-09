Par mesures de précaution : Sky Mali annule ses vols à destination et en provenance de Gao et Tombouctou - abamako.com

News Politique Article Politique Par mesures de précaution : Sky Mali annule ses vols à destination et en provenance de Gao et Tombouctou Publié le lundi 11 septembre 2023 | aBamako.com

Selon un communiqué datant de ce lundi 11 septembre 2023, la compagnie aérienne Sky Mali annule pour cette semaine ses vols à destination et en provenance de Gao et Tombouctou. Ci-dessous le communiqué de Sky Mali



Au regard de l'alerte sécuritaire de ce matin à l'aéroport de Tombouctou, les vols à destination et au départ de Tombouctou ont dû être annulés. Sky Mali s'attache à évaluer quotidiennement les conditions sécuritaires évolutives au niveau des aéroports desservis par la compagnie. Par mesure de précaution, tous les vols à destination et en provenance de Gao et Tombouctou prévus cette semaine sont annulés.



La date de reprise des vols sera communiquée dans les meilleurs délais, mais d'ici là, les passagers ayant déjà réservé un billet pour les vols à venir seront contactés pour un report de leur voyage ou un remboursement de leur billet.



Sky Mali tient à rappeler que le confort et la sécurité de ses passagers restent sa

priorité. Pour toute information concernant les vols, contactez votre service client au



70 77 10 33 ou les agences partenaires.



