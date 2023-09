Kalabancoro : Bientôt le transfert des commerçants dans le nouveau marché - abamako.com

Kalabancoro : Bientôt le transfert des commerçants dans le nouveau marché Publié le lundi 11 septembre 2023 | arc en ciel

C’est dans un marché construit dans les règles de l’art par l’actuelle équipe de la mairie de Kalabancoro sous la conduite du maire Diarra, que les marchands qui squattent le site de la Maison des jeunes, seront transférés très prochainement. Une joie énorme pour les populations.



Après plus d’une année, les travaux de construction du marché principal de Kalabancoro est en passe d’être terminé. C’est un marché moderne répondant aux exigences édictées par le ministère de l’Industrie et du Commerce que le maire de la Commune, Tiécoura Hamadoun Diarra s’apprête à remettre aux futurs occupants. Pour que le marché soit dans cet état, la mairie a déloqué plusieurs dizaines de millions de F CFA. En effet, c’est sous le mandat de l’ancien maire, Issa B Ballo que ce marché avait connu un début de réalisation sauf que le maire Ballo n’avait pas respecté le plan initial pour un marché. A la place des hangars, M. Ballo a construit des grands magasins et autres immeubles. Ce qui n’a pas été du goût ni de la population encore moins de la tutelle. Il fallait complément reprendre les travaux.



La construction ou la réhabilitation du marché étant une promesse de campagne, le maire Diarra a décidé d’honorer ses engagements en prenant le taureau par les cornes, même s’il savait que la partie n’allait pas être facile à cause de l’opposition de certains récalcitrants qui ont toujours souhaité qu’il échoue dans son initiative.



Des femmes manipulées par un membre du CNT



Mais qu’à cela ne tienne, avec l’avale du conseil communal, les travaux ont été lancés. Pour que les hangars puissent être réalisés, il fallait démolir des magasins se trouvant en plein marché. Ce qui fut fait. Seconde étape, des voies d’accès pour les secours des sapeurs pompiers ont été entreprises. Un marché sans toilette, est un dépotoir à ciel ouvert. Le sachant, la mairie conformément au plan, a fait construire plusieurs toilettes.



Jaloux du travail gigantesque du maire Diarra, certains politiciens ont juré de mettre les bâtons dans les roues de l’édile communal en poussant des femmes à se révolter contre la décision de la mairie de leur transfert dans le nouveau marché. Pour elle, la gestion du nouveau marché doit revenir à une soi-disant association, qui gère les marchés. Toutes choses que la mairie ne veut pas entendre.



Selon un conseiller « La mairie a investi des centaines de millions dans la construction du marché. On ne peut plus les laisser gérer le marché comme si c’est leur propriété privée. Voilà tout se qui oppose la mairie à ses femmes manipulées ».



Parmi ceux-là qui manipulent les femmes, figure un membre du CNT, à la personne d’un certain M. Cissé, également président des commerçants détaillants du Mali.



Malgré ses multiples tentatives, la mairie est en train de gagner le pari de la construction et du déménagement des marchands dans le nouveau marché. Dors et déjà toutes les dispositions sont déjà prises pour le transfèrement des femmes dans le marché au grand bonheur de la population.



Djibril Diallo