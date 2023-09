Edito : Le Mali endeuillé par les hors la loi ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Editorial Article Editorial Edito : Le Mali endeuillé par les hors la loi ! Publié le lundi 11 septembre 2023 | L'Alternance

Tweet

Toute la nation entière pleure ses dignes fils, qu’ils soient militaires ou civils, tombés sous les balles assassines des hommes sans foi ni loi mus par la seule volonté de nuire. En effet, trois macabres et complexes attaques ont visé le camp militaire de Bamba, celui de Gao et un bateau de la Compagnie Malienne de Navigation. Ces trois attaques ont endeuillé toute une nation en faisant des morts et de nombreux blessés. Malgré la divergence d’opinion sur les sujets et même des antagonismes, l’heure est venue de prier à l’unisson pour le repos de l’âme de nombreux disparus et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Au-delà de l’émotion, il est temps que l’on se pose des questions sur les stratégies jusque-là élaborées par les autorités militaro-politiques pour combattre l’hydre terroriste. La première question qui taraude tous les esprits est celle de savoir que deviennent nos drones de surveillance censés détecter les moindres mouvements terroristes? Pour le déplacement d’un si grand navire, surtout avec un millier de passagers à bord, les autorités ne devraient-elles pas s’assurer des conditions sécuritaires optimales tout au long du trajet du grand Paquebot ? Il y a-t-il un lien entre la série d’escalade meurtrière et le départ de la Mission de l’ONU, à savoir la MINUSMA ? A quand la mise en place des forces communes des pays des trois frontières et de surcroit qui sont sous transition à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger ?



En attendant d’avoir des éléments de réponses à ces questions cruciales, il est tout d’abord un devoir moral pour tous les citoyens de prier pour le repos éternel de l’âme de toutes les disparues civiles comme militaires, ensuite une nécessité de s’unir afin de trouver les voies et moyens pour endiguer véritablement ce fléau. Pour ce faire il est un impératif absolu pour les gouvernants de changer de fusil d’épaule, en remettant en cause les stratégies jusque-là élaborées tant militaires que politico-diplomatiques. Les autorités doivent non seulement se remettre en cause en reconnaissant l’échec de certains choix stratégiques et de certaines décisions politiques, mais aussi redescendre de leur piédestal pour rassembler les maliens autour du Mali. En effet, nous ne devrions pas nous tromper d’adversaires, ni d’ennemis, ce sont bien ces criminels qui ne sont mus que par la haine et la terreur qui sont nos adversaires. Leur objectif est de nous diviser, de nous mettre les uns contre les autres. Alors c’est aux tenants du pouvoir de comprendre ce message, de le décrypter et de poser les vrais diagnostics afin d’apporter la thérapie nécessaire. Les autorités doivent éviter trois comportements, à savoir le mépris, la suffisance et le pilotage à vue sans réelle vision à court, moyen et long terme. Car même dans le domaine sécuritaire, les meilleures stratégies sont celles qui sont murement pensées et élaborées par des non militaires, alors il serait mieux d’associer les experts à toutes les prises de décision concernant la vie de la nation.



En attendant cette remise en question de la part des autorités maliennes, nous pleurons la mort de nos braves soldats qui sont tombés sur le champ d’honneur en défendant la patrie, tout comme ces multiples héros qui ont péri sous des balles lâches des terroristes. Que tous ces martyrs, militaires et civils sachent que leur sacrifice ne sera pas vain. Que dire des victimes civiles dont le seul tort a été d’être au mauvais endroit et au mauvais moment. Aux ennemis de la paix et de la concorde que sont les terroristes, le Bateau-Mali peut tanguer, mais il ne chavirera jamais, car il y aura toujours des hommes et des femmes pour le sauver.



Youssouf Sissoko