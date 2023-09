INFRACSTURES AU MAROC : Rabat reçoit les premiers mètres cubes d’eau de l’ouest Sebou - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société INFRACSTURES AU MAROC : Rabat reçoit les premiers mètres cubes d’eau de l’ouest Sebou Publié le lundi 11 septembre 2023 | L’aube

Tweet

L’autoroute de l’eau venant de l’Oued Sebou a commencé, le lundi 28 août 2023, à fournir ses premiers mètres cubes d’eau au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, dans le but d’approvisionner en eau potable les régions de Rabat et de Casablanca.



Les premiers mètres cubes d’eau de l’Oued Sebou sont arrivés au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah à travers la SP1 et la SP2, les deux principales stations de pompage situées sur les 66 kilomètres que traverse cette autoroute».



Cette opération a permis d’acheminer une capacité de 3 mètres cubes d’eau par seconde, propulsée par deux pompes, l’une installée au niveau de l’itinéraire dans la SP1 et la seconde dans la SP2.



«La SP1 et la SP2 seront équipées au total de 6 pompes chacune dont deux de secours», a indiqué la même source, avant d’annoncer une prochaine augmentation du débit de cette autoroute dans les dix prochains jours. «Nous allons porter, dans une seconde phase, le débit à 6 mètres cubes d’eau avec l’ouverture de deux autres pompes à la SP1 et à la SP2.»



La réalisation de ce vaste-projet, a nécessité un investissement de 6 milliards de dirhams, un budget assuré par le département de l’Equipement, le ministère de l’Agriculture -qui assure la tutelle des bassins hydrauliques- et les régions.



Cette autoroute prévoit d’acheminer vers les barrages de Sidi Mohammed Ben Abdellah de Rabat et El Massira de Casablanca-Settat une capacité totale de 15 mètres cubes d’eau par seconde, soit un total de 400 millions de mètres cubes.



L’opération d’enfouissement des canalisations est totalement achevée sur le parcours de 66 kilomètres. Ainsi, les canalisations géantes qui transporteront l’eau, de fabrication turque, ont été totalement enfouies sur leur parcours. Construite en acier, chaque canalisation a un diamètre de 3,2 mètres pour une longueur de 13 mètres et une épaisseur de paroi de 18 mm.