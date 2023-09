Crise du CNJ-Mali : la conférence nationale extraordinaire recommande un comité de normalisation pour 3 mois - abamako.com

Crise du CNJ-Mali : la conférence nationale extraordinaire recommande un comité de normalisation pour 3 mois Publié le lundi 11 septembre 2023 | Le Pays

Une conférence nationale extraordinaire a été organisée au Centre de Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) sis à Koulouba, le samedi 09 septembre 2023, afin de trouver une solution heureuse à la crise que vit le Conseil national de la Jeunesse du Mali (CNJ) depuis un moment. Plusieurs recommandations ont été formulées parmi lesquelles la mise en place d’un comité de normalisation de 29 membres avec pour mandat d’appuyer le département de la jeunesse et des Sports dans l’organisation des Etats Généraux de la Jeunesse du Mali et l’organisation du 7e congrès du Conseil National de la Jeunesse. L’organe consultatif et inclusif aura une durée de vie de 3 mois.



Sous la coupole du Ministère de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, les organisations de la jeunesse du Mali ont tenu, le samedi 09 septembre 2023, une conférence nationale extraordinaire sur le sort du Comité Exécutif du Conseil National de la Jeunesse du Mali (CNJ-Mali).





En effet, Compte tenu d’un « dysfonctionnement profond au sein du Comité Exécutif par conséquent » cette conférence a décidé de mettre fin au mandat du Comité Exécutif issu de la prolongation après la démission du Président du Comité Exécutif CNJ Mali quelques jours plutôt (05/09/2023). Par ailleurs, elle prévoit pour son remplacement, un comité de normalisation du CNJ afin de conduire les affaires courantes de la plus grande faîtière de la jeunesse malienne avant la tenue du 7e congrès prévu dans quelques mois.



Un organe consultatif et inclusif placé sous l’autorité du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne, qui aura pour vocation, selon la conférence, de fédérer, « dans une approche pluridisciplinaire et inclusive », les énergies dans la conduite de sa mission. Au nombre de 29 membres de toutes les sensibilités de la jeunesse malienne (Régions, communes, fédérations, Comité Exécutif sortant, la diaspora et les nouvelles plateformes), ce comité aura principalement pour tâche, parallèlement à la gestion des affaires courantes du CNJ, d’appuyer le département dans l’organisation des Etats Généraux de la Jeunesse du Mali ainsi que l’organisation du 7e congrès du Conseil National de la Jeunesse. En effet, compte tenu de l’importance des Etats Généraux de la Jeunesse, la conférence tout en saluant l’initiative a encouragé et invité l’ensemble de la jeunesse à y participer activement et à tous les niveaux.





Il faut noter que les membres du comité de normalisation du CNJ sont exclusivement nommés par décision ou Arrêté du Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et de la Construction Citoyenne conformément à la clé de répartition suivante : Communes du district de Bamako : 06 membres ; Régions : 10 membres ; Fédérations : 04 membres ; Diaspora : 02 membres ; Comité Exécutif sortant : 06 membres et Plateformes : 01 membre.



Afin d’éviter tout désagrément dans son fonctionnement, ce comité de normalisation du CNJ sera tenu d’élaborer une feuille de route qui comportera des étapes claires, un calendrier, des dates limites et précises les rôles respectifs de chaque membre qui la compose.



Il s’engagera à atteindre les résultats suivants :



Participer activement aux Etats Généraux de la Jeunesse,



Refonder le CNJ Mali en procédant à la validation des recommandations issues des Etats Généraux ;





Contribuer aux chantiers de la construction citoyenne ;





Contribuer aux processus des reformes de la jeunesse ;



Contribuer à l’organisation du 7ème congrès du Conseil National de la Jeunesse.



Outre son engagement, le suivi des différentes recommandations sera assuré concomitamment, selon la conférence, avec la Direction Nationale de la Jeunesse, notamment, à travers des rencontres périodiques en vue d’évaluer les progrès et corriger les imperfections.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS