Lutte contre l'insécurité au Mali : la circulation de tous les véhicules non immatriculés, les Land Cruiser et les véhicules à vitres teintés est interdite à Gao jusqu'à nouvel ordre Publié le lundi 11 septembre 2023 | Le Pays

Nord Mali : Une vue de la ville de GAO

Gao a formellement interdit la circulation de tous les véhicules non immatriculés, les Land Cruiser et les véhicules à vitres teintés jusqu’à nouvel ordre. C’est une décision du chef de l’exécutif régional rendue public à travers un communiqué publié, le samedi 09 septembre 2023.



Quelques heures après la douloureuse attaque terroriste contre un bateau de la Compagnie Malienne de Navigation (COMANAV) entre Goa et Tombouctou, le gouverneur de la huitième région administrative interdit toute circulation des véhicules non immatriculés, les Land Cruiser et les véhicules à vitres teintés sur sa circonscription territoriale jusqu’à nouvel ordre. Rendu public dans un communiqué publié, le samedi 09 septembre 2023, cette nouvelle mesure concerne, non seulement la ville de Gao, mais aussi entre les grandes villes, les villages, hameaux et campements. Seuls les véhicules des forces de défenses et de sécurité sont exemptés de cette mesure qui sont aussi chargé de veiller à son application stricte.





Même si ce n’est pas mentionné dans le communiqué, cette nouvelle décision du gouverneur entre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le banditisme et des violences transfrontalières sous toutes leurs formes.



Il faut noter que parallèlement à l’attaque contre le bateau (Tombouctou), une autre attaque terroriste a visé une base de l’armée malienne, dans la même région, le même jour. Généralement dans leur mode opératoire, les terroristes dans leur débandade évitent actuellement toute confrontation avec les forces armées maliennes (FAMa) au profit des attentats Kamikazes à voitures piégées, des lances roquettes et d’autres méthodes lâches et barbares visant prioritairement les civiles. En tout cas, depuis le samedi 09 septembre dernier, la circulation de tous les véhicules non immatriculés, les Land Cruiser et les véhicules à vitres teintés est interdite jusqu’à nouvel ordre. Une décision courageuse du gouverneur de la région de Gao qui doit être soutenue et accompagnée par la population afin de réussir cette dernière bataille contre le terrorisme.



Issa Djiguiba



Source : LE PAYS