Séisme au Maroc : le Gouvernement de la Transition du Mali adresse sa profonde compassion au Roi Mohammed VI Publié le lundi 11 septembre 2023

Le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et celui en charge de l`Administration Territoriale et de la décentralisation le Colonel Abdoulaye Maiga face à la presse

Dans un communiqué signé par le Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, porte-parole du Gouvernement, le Colonel Abdoulaye Maïga, le Gouvernement de la Transition a manifesté sa compassion au peuple frère du Maroc suite au violent séisme qui a frappé le pays, le vendredi 8 septembre 2023.



Un violent séisme (tremblement de terre) de magnitude 7,2 a secoué la région du Haut Atlas, causant la mort de plusieurs personnes au Maroc.



Un drame qui a également dévasté la zone en réduisant de nombreux bâtiments en ruines tout en provoquant une situation de panique parmi les habitants des grandes villes.



Suite à cela, le Gouvernement de la Transition du Mali, au nom de Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’Etat et du Peuple malien, a adressé à Sa Majesté Mohammed VI, Roi du Maroc, au Gouvernement et a l’ensemble du Peuple frère du Maroc, sa profonde compassion et ses sincères condoléances.



En cette douloureuse circonstance, poursuit le communiqué, le Gouvernement de la Transition et tout le peuple malien prient Dieu, le Tout Miséricordieux, pour le repos éternel de l’âme des disparus et souhaitent prompt rétablissement aux blessés.



Aminata Diabaté, stagiaire



Source : LE PAYS