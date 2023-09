CAN Cote d’Ivoire 2023 : le Mali atomise le Soudan du Sud et termine 1er du groupe Q - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN Cote d’Ivoire 2023 : le Mali atomise le Soudan du Sud et termine 1er du groupe Q Publié le lundi 11 septembre 2023 | Le Pays

Tweet



La dernière journée des qualifications de la Coupe d’Afrique des Nations, Côte d’Ivoire 2024, s’est disputée, ce week-end. En effet, le Mali, déjà qualifié, s’est largement imposé contre le Soudan du Sud, le vendredi soir devant son public au Stade du 26-Mars de Bamako. Les hommes d’Eric Sékou Chelle ont corrigé ses homologues sud-soudanais (4-0) et réconfortent leur place de leaders en se plaçant premiers du groupe Q avec 15 points.



Les Aigles ont démarré fort la rencontre. Le milieu défensif d’Al Ahly, Aliou Dieng décochait en effet une frappe claquée in extremis par le gardien Majak Mawith (2e). Quelques secondes plus tard, c’était Amadou Dante qui obligeait le portier à s’employer sur une reprise de la tête consécutive à un corner botté par Kamory Doumbia (3e). L’ouverture du score intervenait logiquement en faveur des Maliens. Trouvé dans le dos de la défense sur une passe plein axe dans la surface de réparation, l’ancien Lensois, Ibrahima Koné bénéficiait d’un contre favorable après un contrôle trop long face au gardien. Le ballon rebondissait sur son genou puis prenait la direction des filets (1-0, 10e) en faveur des hommes d’Éric Sékou Chelle.



L’intensité se poursuit côté malien. Largement dominateur, le Mali double la mise avec un Rémois très en forme. A l’approche de la demi-heure de la sixième et dernière journée des qualifications de la CAN Côte d’Ivoire, 2024, Kamory Doumbia signe le deuxième but des Aigles du Mali. Il bénéficiait d’une passe en retrait de Néné Dorgelès, tout juste rentré à la place de d’Adama Traoré « Malouda », blessé (29e min, 2-0).



Score à la pause (2-0) en faveur des Aigles du Mali. De retour sur la pelouse, me milieu offensif du Stade de Reims, prêté cet été au Stade Brestois s’offre le doublé. Il reçoit cette fois un centre adressé depuis le côté gauche de l’arrière gauche de Sturm Graz, championnat Autrichien, Amadou Dante, après avoir mystifié Lokosang. Trouvé au premier poteau, le milieu offensif plaçait son plat du pied droit et trouvait le filet opposé de Mawith (3-0, 57e).



Cependant, les dix premières minutes ont été en faveur des visiteurs qui n’ont pas pu concrétiser la moindre occasion. Après le 3e but, les Aigles commencent à reprendre le contrôle du jeu. Double buteur le milieu offensif malien Kamory Doumbia, fait encore parler de lui. Il dribblait, par ailleurs, le gardien mais sa passe en retrait frôlait de justesse son coéquipier dans la surface de réparation (70e). Les Aigles continuent de dominer le match qu’ils mènent déjà (3-0). A huit (8) minutes de la fin du temps réglementaire, l’attaquant de Red Bull Salzbourg, Néné Dorgelès portait le score à 4-0, sur un service en retrait du milieu relayeur à Tottenham, Yves Bissouma qui s’était amusé de la défense sud-soudanaise à gauche (82e).



Premier du groupe Q, le Mali confirme sa place de leader en atomisant 4-0 le Soudan du Sud, qui est bon dernier de la poule.



Ibrahim Djitteye



Source : LE PAYS