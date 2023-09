Lutte contre la pandémique à coronavirus : le satisfecit des acteurs lors de la clôture du projet RC3-Mali - abamako.com

Lutte contre la pandémique à coronavirus : le satisfecit des acteurs lors de la clôture du projet RC3-Mali Publié le lundi 11 septembre 2023 | Le Pays

Les membres du comité de pilotage et de clôture du projet ‘’ Réponses aux différentes crises causées par la covid-19 au Mali (RC3-Mali)’’ s’étaient réunis, vendredi 8 septembre dernier à l’hôtel Radisson Collection de Bamako, pour la cérémonie de clôture dudit projet. C’était sous la houlette de Yacouba Traoré, représentant du ministère de la Santé et du Développement social, en compagnie de Silvia Severi, cheffe de coopération de la délégation de l’Union européenne au Mali, Mme Claire Sambou, cheffe du projet RC3-Mali…



Le projet RC3-Mali a été financé par l’Union européenne et intervenait dans la lutte contre la covid-19 et ses corollaires en République du Mali. Mis en œuvre en collaboration avec le ministère de la Santé et du Développement social, ce projet à terme visait la stratégie vaccinale anti-covid-19 au Mali ; la protection et le contrôle des infections ; voire la résilience des familles touchées par la maladie pandémique à coronavirus. Avec un budget de 2,5 millions d’euros, le présent projet avait une durée de 30 mois. Il couvrait, de ce fait, le mois de mars 2021 à ce septembre 2023. Ces deux années de travaux ont tourné autour de la lutte contre le covid-19 et permis de renforcer les capacités du Gouvernement et des services qui ont été concernés dans l’enraiement de la pandémie, estime Mme Silvia Severi. Aussi, ajoute la cheffe de coopération de la délégation de l’UE au Mali, il y a eu des activités qui ont renforcé la résilience des ménages touchés les plus vulnérables. A cela s’ajoute la planification des outils qui ont permis de prendre en charge, voire de dépister des cas de maladie. « Je suis personnellement satisfaite des travaux menés durant les 2 ans de collaboration. Parce qu’on a des résultats tangibles et concrets aujourd’hui. On a des populations qui sont plus résilientes, des personnels et agents qui ont été formés et renforcés à tous les niveaux en plus du taux de couverture vaccinale enregistré durant la collaboration », annonce la responsable. Comme perspectives, rassure-t-elle, La délégation de l’UE compte poursuivre ces résultats par d’autres partenaires censés prendre le relais afin de lutter contre la pandémie au Mali. De son côté, Mme Claire Sambou précisera que l’objectif du projet consistait à contribuer à la mise en œuvre du plan de prévention et de riposte covid-19 à travers un appui aux autorités maliennes ; contribuer à renforcer les prises en charge sanitaires de qualité pour limiter la transmission de la maladie à coronavirus ; voire de renforcer la résilience des ménages rendus vulnérables pour la covid-19. Parlant des difficultés rencontrées durant les 2 ans d’exécution, la cheffe du projet RC3-Mali a mis l’accent sur le contexte sécuritaire de certaines localités du Nord et du centre du Mali, notamment dans la région de Kidal, Ménaka, Mopti, Taoudénit et Tombouctou. Mme Claire Sambou a également déploré la perturbation du calendrier des activités du projet à cause du contexte politique du pays. Estimant que les résultats escomptés ont pu être néanmoins atteints, la responsable a fait part de certaines perspectives venant des acteurs du projet. Il s’agit, dit-elle, de contribuer à concrétiser les synergies et les complémentarités intersectorielles pour la sécurité sanitaire du Mali à travers la plateforme « Une seule santé » ; continuer à appuyer la mise en œuvre de la stratégie vaccinale covid-19 à travers un appui aux autorités maliennes ; renforcer les capacités de diagnostic et de surveillance moléculaire de l’Institut national de Santé publique (INSP) pour faire face aux urgences sanitaires ; apporter un appui technique et opérationnel dans le développement et/ou déploiement de la stratégie nationale de santé mentale (en collaboration avec IMC et la DGSHP)… Au nom du département de la Santé et du Développement social, Yacouba Traoré s’est réjoui du travail abattu à travers le projet RC3-Mali. « Nous apprécions le travail que vous venez d’accomplir dont les activités visaient à contenir la pandémie de la covid-19 et ses effets sur la population malienne. Je souhaiterais, de ce fait, rassurer la disponibilité du département et de ses démembrements à continuer à vous appuyer dans le cadre des différents programmes et recommandations formulées », garantit le représentant du ministère de la Santé.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS