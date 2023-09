Dr Bokary Treta, président du BPN-RPM : « Nous sommes prêts à nous engager dans des nouveaux combats politiques avec l’espoir de les remporter » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Dr Bokary Treta, président du BPN-RPM : « Nous sommes prêts à nous engager dans des nouveaux combats politiques avec l’espoir de les remporter » Publié le lundi 11 septembre 2023 | Le Pays

© aBamako.com par Androuicha

Rencontre d`échanges entre le BPN du RPM et les élus membres du parti.

Bamako, le 27 décembre 2021. La Maison des Aînés a servi de cadre à une rencontre d`échanges entre le Bureau Politique National (BPN) du Rassemblement Pour le Mali (RPM) et les élus membres du parti, rencontre dont la cérémonie d`ouverture a été présidée par Dr Bocary TRETA, le président du parti. Tweet



Suite à son élection à la tête du Bureau politique national du parti des tisserands, le Dr. Bokary Treta et son staff ont organisé, jeudi 7 septembre dernier au Mémorial Modibo Keïta de Bamako, un point de presse en vue d’expliquer les raisons de la tenue, les 26 et 27 août 2023, du 1er congrès extraordinaire du Rassemble pour le Mali (RPM) à la place du 5ème congrès ordinaire attendu par les militants.



En lieu et place du 5ème congrès ordinaire du parti, le RPM du feu Ibrahim Boubacar Keïta a tenu un congrès extraordinaire, les 26 et 27 août dernier au CICB. Une rencontre suite à laquelle le Dr Bokary Treta a été élu à la tête du BPN-RPM. La tenue du congrès extraordinaire s’explique, selon le responsable, par des difficultés auxquelles la force politique était confrontée. Le RPM a fait de la tenue du 5ème congrès ordinaire un défi. Au-delà de la crise postélectorale de 2020, voire les manifestations contre le pouvoir de l’ex-président IBK, premier président du RPM, l’avènement du coup d’Etat du 20 août 2020 et la transition en cours, le parti des Tisserands était également confronté à des problèmes et divisions internes, explique le nouveau président du BPN-RPM. Lesquelles divisions ont amené certains à saisir la justice contre d’autres membres. D’où l’éclatement d’une procédure judiciaire ayant valu au parti plus d’un an de bataille judiciaire. « Le RPM a fait la tenue du 5ème congrès un défi. Une crise politique interne au sein du parti est donc passée par-là. Mais le RPM a pu tenir grâce à la résilience de ses militants et militantes, voire la combativité et le discernement de ses responsables. C’est ce qui nous a d’ailleurs permis de tenir le congrès extraordinaire, les 26 et 27 août dernier, au lieu du 5ème congrès ordinaire attendu depuis 2016 », explique-t-il. Ainsi, le premier congrès extraordinaire a eu lieu suite à la convocation des secrétaires généraux du parti. Par ledit congrès, poursuit le Dr. Treta, les objectifs visés consistaient à se pencher sur plusieurs questions dont la relecture des statuts et règlement intérieur du parti ; le dépassement du mandat des membres du bureau politique national… « Les statuts du parti manquaient de clarté. Des statuts, dit-il, au niveau de certaines procédures avaient besoin de toilettage et d’être mieux compris et interprétés. Cette tâche a été bien conduite. L’objectif a été atteint. Le congrès a relu nos statuts. Le toilettage a été bien effectué. Tout ce qui pouvait, ajoute le Dr. Treta, faire l’objet de sujet d’incompréhension a été réglé ». De nos jours, se félicite le leader, les membres du RPM ont pu se mettre d’accord sur des statuts et règlement intérieur susceptibles de mettre la force politique à l’abri de beaucoup de difficultés. S’exprimant sur le dépassement de la durée du mandat des membres du BPN, le politique reconnaît que la durée normale est de 3 ans, alors que le dernier congrès du parti remonte à octobre 2016. Via ledit congrès extraordinaire, il s’agissait aussi, selon Bokary Treta, de prendre en compte la problématique de la représentativité des jeunes et des femmes au sein du parti. « Nous avons estimé, par le congrès, qu’il faut donner le signal le plus fort en matière de promotion du genre, d’équité et de la parité genre au niveau du parti. Et je me réjouis de dire que nous avons réussi à augmenter le nombre de femmes et de jeunes au sein du parti », signale le conférencier. Puis de soutenir que le Rassemblement pour le Mali « ressort de ce 1er congrès extraordinaire requinqué en bloc ». Ce qui amène le nouveau président du BPN-RPM à préciser : « Je reste très optimiste et nourris de l’espoir que c’est la jeunesse qui dirigera demain le parti. Nous avons dû braver beaucoup de difficultés pour organiser ce congrès. Nous sommes prêts à nous engager dans des nouveaux combats politiques avec l’espoir que nous réunissons tous les atouts pour les remporter ».



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS