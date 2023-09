Renforcement de Sécurité : 3 239 nouveaux militaires sous-officiers de la Police National désormais opérationnels - abamako.com

Renforcement de Sécurité : 3 239 nouveaux militaires sous-officiers de la Police National désormais opérationnels Publié le lundi 11 septembre 2023 | Le Pays

L’Ecole Nationale de Police, Capitaine Amadou Touré dit Gandhi sis à N’Tomikôrôbougou servi de cadre, le jeudi 07 septembre 2023, à la cérémonie de sortie de la 29éme Promotion des Elèves Sous-Officiers de la Police. L’évènement était placé sous la présidence du Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly Mohammedine en présence du Chef d’Etat-major, le Général de Brigade de Police Soulaimane Traoré ainsi que plusieurs autres hautes personnalités.



Ils étaient au nombre de 3 239 militaires sous-officiers de police, dont 1 014 personnels féminins qui sont désormais prêts à servir et protégé les personnes et leurs biens, après 5 mois de formation commune de base et onze (11) mois de formation professionnelle. Ils ont appris avec courage, abnégation et détermination les règles ainsi que la base de discipline militaire et fonction d’un agent de Police, souligne les formateurs. Cette 29e Promotion des Militaires Elève Sous-officiers a été baptisée feu Adjudant-Chef de police Anthanase Koné. De ce fait, le Directeur de l’Ecole Nationale de Police, le Commissaire Divisionnaire Sory I Sidibé a tout d’abord formulé des vœux de salutation et remerciement autant à l’égard des Elèves Sous-officiers pour leurs dévouements lors de la formation, que les formateurs et encadreurs pour les sacrifices consentis durant tous les étapes de la formation.



Le directeur a ensuite relaté les meilleurs souvenirs qu’il a du parrain de la 29éme Promotion, l’Adjudant-Chef de Police Antanase Koné qui était, selon lui, un vrai guerrier, « un guerrier intrépide qui a opposé une résistance farouche aux terroristes lors de l’attaque du poste de Hérémakono » a-t-il rappelé.



Pour le Commissaire Général de Brigade Soulaimane Traoré, la peur doit désormais changer de camp en raison de l’importance de ce contingent. Pour terminer, il a exprimé sa gratitude au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE, pour avoir œuvré au bon déroulement de cette formation.



En outre, le Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE s’est, lui, adressé aux Militaires élèves Sous-officiers en les exhortant à plus de rigueur et de don de soi. « Le plus dur vient de commencer, car le métier des armes demande beaucoup, plus de vie de famille, ni de temps de repos », a-t-il prévenu.



Un autre moment fort de cette cérémonie fut la remise de certificats aux trois premiers de la Promotion, les démonstrations d’arts martiaux, les simulations d’intervention et un défilé des troupes et des engins motorisés.



Aminata Diabaté, stagiaire



Source : LE PAYS