Attaque de bateau: mode opératoire de la rébellion des années 1990 Publié le lundi 11 septembre 2023 | L'Inter de Bamako

L’attaque des bateaux n’est pas un fait nouveau dans l’insécurité dans le nord de notre pays. Elle a été le mode opératoire de la rébellion des années 1990. Elle a été initiée par Mohamed Sidi Ould Zahaby, président du Front arabe pour l’Azawad (FAA). Il a attaqué en 1994 un bateau de la Compagne malienne de navigation (COMANAV) dont le bilan a été évalué à plusieurs morts et de nombreux blessés. Après ce

crime, il et ses hommes ont mis en place une autre stratégie pour saboter le processus de paix auquel les autres groupes armés avaient adhéré. Ils ont tiré à bout portant sur des forains dans le marché de

Bamba.



Ces attaques terroristes n’ont rien entamé la détermination de l’armée malienne à en finir avec des bandits à col blanc. Et si nous assistons aujourd’hui à ce mode opératoire des années 1990,

la responsabilité est vite située. Il n’est plus ni moins que la marque des éléments de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). Si ce n’est pas toi, c’est un de tes siens, dit le poète.