Mossa Ag Attaher, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, interpellé au Pôle économique et financier Publié le lundi 11 septembre 2023 | L'Inter de Bamako

L’ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, ne se présentera pas dès réception de sa convocation. Il prendra son temps avant d’y répondre.

Entre temps, son Directeur des Finances et du Matériel (DFM) et son régisseur sont mis au gnouf. Il lui est reproché une perte de 13 milliards de F CFA dans la rénovation du stade du 26 Mars. Dans cette affaire, les détenus (DFM et le régisseur) ont été libérés après que le ministre Mossa Ag Attaher aurait accepté de payer la totalité de l’argent détourné. Il aurait payé presque 70% et le reste dans un délai de deux (02) semaines. Une sorte de règlement à l’amiable pour le gendre d’un des cinq colonels.