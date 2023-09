Assimi : le tweet qui fait polémique - abamako.com

Les adminstrateurs du compte twtter du Colonel Assmi GOTA président de la Transton n’ont apparemment pas eu a main heureuse

ce samedi 9 septembre 2023 avec le tweet relatif au séisme qu a lieu au Maroc. Ils ont en effet écrit au compte du Chef de ’État que «c’est avec une vve émotion que j’a appris le séisme qui endeulle le Maroc Mes condoléances les plus attristées à sa Majesté le Roi Mohammed VI, au peuple frère du Maroc ansi qu’à tous nos compatrotes vivant dans le Royaume Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés». Quoi de plus humain et de plus musulman pour un président du Mai ?





C'est oubier toutefois que les Malens sont connus pour être dans les détails et que le diable est dans e détail. Réagissant à ce tweet qui fait polémique, certans compatrotes le trouvent mal à propos non pas par

manque de compassion, mais parce que le président n’a pas fat de tweet sur a tragédie de Tombouctou. Or, le président de tous les Maliens se devrait de comprendre qu’il dot parler aux gens, admettre leurs souffrances



On ne lu demande pas de faire un discours à la naton pour chaque attaque, mas de le voir plus près des Maliens frappés par a tragédie

et la fatalté du terrorisme.





Les morts du Maroc mértent certes compassions et queques armes, mais les nôtres d’abord Les Maiens disent être avec leur président, pour lequel ils ont accepté beau

coup de privation pour lacquisition des équipements mlitares, les Maiens ont accepté de vivre dans a fam, dans l’obscurité et renon

cer à plein d’autres droits pour l’accompagner

alors il doit faire du Mal et des Maens sa seule et unique priorité.





Ne les dites pas que pour lattaque du ‘’bateau

Tombouctou’’ le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décrété un deuil national qui vaut mile fois un tweet, voyez y un

ardent nationalisme, un brin de chauvinisme, un

peu de jalousie. Ils veulent Assimi Goïta apappartient au seu Mali et aux seuls Maiens.

Infomatin