Tombouctou : L'aéroport ciblé par des tirs d'obus Publié le mardi 12 septembre 2023 | L'Essor

Les obus ont provoqué des dégâts matériels dans les installations de la Minusma

Hier aux environs de 10 heures, l’aéroport de Tombouctou a été la cible des groupes armés terroristes qui y ont lancé des obus.



Selon des témoins, trois obus sont tombés dans l’enceinte de l’aéroport obligeant les travailleurs et passagers à se mettre à l’abri. Heureusement, il n’y a pas eu de perte en vie humaine ou de blessé. Cependant, ces moteurs explosifs ont provoqué des dégâts matériels dans le super camp de la Minusma se trouvant à l’aéroport.





Alertées, les Forces de défense et de sécurité (FDS) ont immédiatement bouclé la zone et procédé à des fouilles pour retrouver les auteurs de ces actes criminels. Cette attaque a perturbé hier le programme des vols à destination de Tombouctou. En effet, certains vols ont été annulés bien que l’alerte ait été levée dans la journée.



Il faut reconnaître que l’attaque du bateau de la Compagnie malienne de navigation (Comanav) dans lequel se découvre plusieurs Tombouctiens, la ville des 333 Saints a plongé dans une sorte de deuil.



L’administration locale travaille d’arrache-pied pour que les rescapés se trouvant à Rharous regagnent sains et saufs leurs familles. «Toutes les stratégies sont sur la table des autorités, c’est seulement une question de temps. Rien ne va saper le moral des populations qui sont décidées à ramener la paix au Mali», confie un notable de la ville.



Moulaye SAYAH



Amap Tombouctou