Nouveau chapitre de tension diplomatique : le Maroc snobe l'aide humanitaire de l'Algérie
Publié le mardi 12 septembre 2023

Catastrophe naturel: Un puissant séisme frappe le Maroc

La récente crise sismique au Maroc a mis en évidence les tensions persistantes entre le Maroc et l'Algérie sur le plan diplomatique. Alors que le ministre marocain de la Justice avait initialement exprimé une ouverture à l'aide humanitaire algérienne, cette intention a été annulée par la suite, rapporte le média local ObservAlgérie.



Le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères en date de ce mardi 12 septembre précise : « Le directeur général du ministère marocain des Affaires étrangères a informé le consul algérien que le Maroc n'a pas besoin de l'aide humanitaire de l'Algérie. Le gouvernement algérien prend acte de cette réponse. »



Cette situation reflète un contexte plus large de relations bilatérales tumultueuses. Pour rappel, en août 2021, l'Algérie avait décidé unilatéralement de rompre les relations diplomatiques avec le Maroc, une décision qui a été suivie de la fermeture des frontières aériennes. Les frontières terrestres sont quant à elles fermées depuis plus de 25 ans. De plus, en Janvier dernier, l'Algérie avait refusé de signer une autorisation de vol à l'avion de Royal Air Maroc, en destination de Constantine, empêchant ainsi la participation de l'équipe nationale marocaine de football au CHAN 2023.





