News Politique Article Politique Situation sécuritaire : la CMAS de l’Imam Mahmoud DICKO condamne les attaques terroristes à Gao et à Tombouctou Publié le mardi 12 septembre 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

L’Imam Mahmoud Dicko

Dans ce communiqué, dont aBamako a reçu copie, la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants (CMAS) de l'Imam Mahmoud DICKO condamne fermement les attaques terroristes à Gao et Tombouctou. Ci-dessous le communiqué de la (CMAS)



COMMUNIQUÉ



La Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants (CMAS) de l'Imam Mahmoud DICKO a appris, par voie de presse, avec effroi les attaques ciblées contre les paisibles populations civiles et les Forces Armées Maliennes (FAMAS), le jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2023 dans les régions de Gao et Tombouctou et présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes civiles et militaires.



La CMAS et son parrain Cheick Imam Mahmoud DICKO, fidèles à leurs engagements patriotiques auprès du peuple Malien condamnent fermement ces attaques auxquelles ils ne s'identifient point.



En ces douloureuses circonstances, la CMAS fidèle à ses valeurs et aux idéaux pronés par son Parrain Cheick Imam Mahmoud DICKO présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes civiles et militaires tout en souhaitant prompt rétablissement aux blessés.



La CMAS. par ailleurs, exhorte les autorités militaires à prendre les mesures idoines pour protéger les populations civiles et leurs biens ainsi que nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans l'exercice de leurs missions.



Toujours déterminée et résolument debout pour un Mali uni et prospère dans un Etat de droit, la CMAS invite les populations à ne point céder à l'amalgame et invite les autorités militaires au discernement.



La CMAS, fidèle à sa devise Foi - Dignité - Patrie, restera toujours debout aux côtés du Peuple malien. des





Fait à Bamako, le 12 septembre 2023



Le Coordinateur Général

Youssouf Daba Diawara